استطلاع: معظم الأمريكيين يعتقدون أن على الدول الاعتراف بفلسطين

reuters_tickers

6دقائق

من باتريشيا زنجرلي وجيسون لانج

واشنطن (رويترز) – أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن أغلبية تبلغ 58 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين في وقت تدرس فيه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين.

وقال نحو 33 بالمئة من المشاركين إنهم لا يوافقون على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، بينما لم يجب تسعة بالمئة.

وخلص الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، إلى وجود انقسام واضح بين مؤيدي كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن المسألة، إذ يؤيد 78 بالمئة من الديمقراطيين الفكرة، وهي نسبة أكبر بكثير من نسبة 41 بالمئة بين الجمهوريين. وينتمي الرئيس دونالد ترامب إلى الحزب الجمهوري.

ولم توافق أغلبية بسيطة نسبتها 53 بالمئة من الجمهوريين على أنه ينبغي اعتراف جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدولة فلسطينية.

ولطالما اعتمدت إسرائيل على الولايات المتحدة، أقوى حلفائها، في الدعم العسكري الذي يبلغ مليارات الدولارات سنويا وفي الدعم الدبلوماسي الدولي.

وأي تراجع في الدعم بين الرأي العام الأمريكي يمثل علامة مقلقة بالنسبة لإسرائيل التي تحارب حماس في قطاع غزة، وتواجه صراعا بلا حل مع إيران، عدوها اللدود في المنطقة.

وذكر بيان للحكومة الإسرائيلية أن خطة المستوطنات الإسرائيلية، التي قوبلت بتنديدات واسعة النطاق وستقسم الضفة الغربية المحتلة، حصلت على الموافقة النهائية يوم الأربعاء.

وأجري الاستطلاع في غضون أسابيع من إعلان ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وزاد هذا الضغط على إسرائيل مع تفشي الجوع في غزة.

وأجري الاستطلاع أيضا في وقت كانت هناك فيه آمال في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس على وقف لإطلاق النار يتيح هدنة في القتال، وتحرير بعض الرهائن، وتسهيل دخول شحنات المساعدات الإنسانية.

وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا وعدد من حلفائهم الأوروبيين الأسبوع الماضي إن الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها”، في حين حذرت منظمات الإغاثة من أن سكان غزة على شفا المجاعة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية إلى قطاع غزة لتفادي الجوع واسع النطاق. وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن الجوع في غزة، متهمة حماس بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

* الدعم للتصدي للجوع

قالت أغلبية كبيرة من المشاركين في استطلاع رويترز/إبسوس، تشكل 65 بالمئة، إن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة السكان الذين يواجهون الجوع، في حين عارض ذلك 28 بالمئة. وشمل هؤلاء المعارضون 41 بالمئة من الجمهوريين.

ويتبنى ترامب والعديد من أعضاء حزبه نهج “أمريكا أولا” في العلاقات الدولية ويؤيدون التخفيضات الحادة في البرامج الأمريكية الخاصة بالمساعدات الغذائية والطبية الدولية ويرون أن أموال بلادهم يجب أن تساعد الأمريكيين وليس من هم خارج حدودها.

واندلعت الحرب في غزة بعدما هاجم مسلحو حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، وتسبب في أزمة إنسانية ونزوح معظم السكان.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أيضا أن 59 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه، في حين عارض 33 بالمئة من المشاركين هذا الرأي.

وفي استطلاع مماثل أجرته رويترز/إبسوس في فبراير شباط 2024، وافق 53 بالمئة من المشاركين على أن الرد الإسرائيلي مبالغ فيه، في حين عارض 42 بالمئة ذلك.

ولم يرد مسؤولون من السفارة الإسرائيلية في واشنطن ولا بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق على استطلاع الرأي.

أجري أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس عبر الإنترنت، وجمع ردودا من 4446 أمريكيا من البالغين على مستوى البلاد، وكان هامش الخطأ فيه نحو نقطتين مئويتين.

(إعداد دعاء محمد ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)