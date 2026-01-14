استقالة رئيس هيئة الطيران المدني اليونانية عقب انقطاع التردد اللاسلكي

أعلنت وزارة النقل اليونانية الأربعاء استقالة رئيس هيئة الطيران المدني على خلفية عطل فني في الرابع من كانون الثاني/يناير تسبب بإلغاء وأرجاء رحلات جوية في مطارات عدة لساعات.

وذكرت الوزارة في بيان أن “رئيس هيئة الطيران المدني جورج ساوناتسوس قدم استقالته إلى وزير البنية التحتية والنقل خريستوس ديماس”.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من صدور التقرير الرسمي حول الحادث، والذي أرجع العطل إلى “تقنية عفا عليها الزمن” في مطار أثينا الدولي، أحد أهم الوجهات السياحية في العالم.

ووفقا لهيئة الطيران المدني، بدأ العطل عند الساعة 8,59 صباحا (06,59 ت غ) من يوم الرابع من كانون الثاني/يناير، عندما تعرضت ترددات لاسلكية متعددة تخدم المجال الجوي لأثينا لتشويش مستمر.

وأوضحت الهيئة أن أجهزة الإرسال التابعة لها بدأت في بث “إشارات غير مقصودة”.

استقبل مطار أثينا الدولي العام الماضي نحو 34 مليون مسافر، بزيادة قدرها 6,7% عن العام الذي سبقه.

وإثر العطل تم تحويل مسار مئات الرحلات الجوية إلى دول مجاورة، في خطوة طالت آلاف المسافرين.

ووصفت هيئة الطيران المدني اليونانية آنذاك المشكلة بأنها “غير مسبوقة”.

وأكد المسؤولون أنه تم إخلاء المجال الجوي لأثينا بسرعة، وأن سلامة الطيران لم تتأثر.

وأفاد الطيران المدني بأن النظام عاد إلى العمل بكامل طاقته الساعة الخامسة مساء (15,00 ت غ)، واستؤنفت الرحلات بعد 45 دقيقة.

وأكدت هيئة الطيران عدم رصد أي مؤشرات على هجوم إلكتروني أو تخريب متعمد.

ويجري حاليا تحديث شامل للبنية التحتية بتكلفة 300 مليون يورو (350 مليون دولار)، يشمل أجهزة إرسال رقمية سيتم تسليمها هذا العام.

وأشار مراقبو الحركة الجوية إلى أن رادار برج المراقبة في مطار أثينا يعود تاريخه إلى عام 1999.

