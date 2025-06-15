استمرار الهجمات بين إسرائيل وإيران وترامب يعارض خطة إسرائيلية لقتل خامنئي

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من معيان لوبيل وباريسا حافظي وستيف هولاند

واشنطن/القدس/دبي (رويترز) – تبادلت إسرائيل وإيران موجة جديدة من الهجمات يوم الأحد مما أدى لمقتل عشرات المدنيين وأثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصراع يمكن أن ينتهي بسهولة، محذرا طهران من مغبة قصف أي أهداف أمريكية.

وذكر مسؤولان أمريكيان لرويترز أن ترامب عارض خطة إسرائيلية في الأيام القليلة الماضية لقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية “هل قتل الإيرانيون أمريكيا حتى الآن؟ لا. إلى أن يفعلوا ذلك، لن نتحدث حتى عن استهداف القيادة السياسية”.

ومشطت فرق إنقاذ إسرائيلية أنقاض مبان سكنية دمرتها الصواريخ الإيرانية بالاستعانة بكلاب مدربة وحفارات بحثا عن ناجين في أعقاب مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم أطفال مما يرفع إجمالي القتلى في يومين في إسرائيل إلى 13.

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي يوم الأحد في أول مرة تنطلق فيها خلال النهار وسمع دوي انفجارات جديدة في تل أبيب.

وفي إيران، أظهرت لقطات من العاصمة طهران حريقا ضخما خلال الليل في مستودع وقود بعد أن بدأت إسرائيل في تنفيذ ضربات على قطاع النفط والغاز الإيراني، مما زاد المخاطر من تبعات ذلك على الاقتصاد العالمي وعلى قدرة مؤسسات الدولة الإيرانية على العمل.

ولم تنشر إيران إجمالي عدد القتلى لكنها قالت إن 78 لقوا حتفهم يوم الجمعة وعشرات قتلوا منذ ذلك الحين، بما في ذلك هجوم واحد أودى بحياة 60، نصفهم من الأطفال، يوم السبت عندما سوى الهجوم مبنى سكنيا من 14 طابقا بالأرض.

قال ترامب إن الصراع، الذي تثور مخاوف من اتساع نطاقه، يمكن إنهاؤه بسهولة، محذرا إيران من أن واشنطن قد تتدخل إذا قصفت طهران أي أهداف أمريكية.

وعند سؤال نتنياهو عن تقرير رويترز بشأن خطة قتل خامنئي، قال في مقابلة يوم الأحد مع شبكة فوكس نيوز “هناك العديد من التقارير الكاذبة عن أحاديث لم تحدث مطلقا، ولن أخوض في هذا الأمر”.

وأضاف نتنياهو “نحن نفعل ما يلزم”.

وقال إن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران، مضيفا أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للقضاء على “التهديد الوجودي” الذي تشكله طهران.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الهدف الحالي للحملة ليس تغيير النظام، بل تفكيك برامج إيران النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية والقضاء على قدرتها على “إبادتنا”.