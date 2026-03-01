استهداف ناقلة نفط خاضعة لعقوبات أمريكية قبالة ساحل عُمان

أول مارس آذار (رويترز) – أعلن مركز الأمن البحري العماني اليوم الأحد أن ناقلة نفط ترفع علم بالاو وتخضع لعقوبات أمريكية تعرضت لهجوم على بعد خمسة أميال بحرية تقريبا شمالي ميناء خصب بمحافظة مسندم مما أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الطاقم.

وجاء ذلك في أعقاب هجوم آخر في عمان استهدف ميناء الدقم التجاري المطل على بحر العرب بطائرتين مسيرتين.

ويمثل الهجومان أول مرة تتعرض فيها أهداف في سلطنة عمان أو بالقرب منها لهجمات. ويأتي ذلك بعد موجة ضربات شنتها طهران على دول في منطقة الخليج ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران، والتي أدت إلى انزلاق المنطقة في حرب جديدة.

وذكر مركز الأمن البحري العماني في منشور على إكس أنه تسنى إجلاء طاقم ناقلة النفط سكاي لايت المكون من 20 فردا، دون أن يحدد ما الذي أصاب الناقلة.

وقال المركز “أُجلي جميع (أفراد) طاقم الناقلة المكون من 20 فردا، بينهم 15 يحملون الجنسية الهندية، وخمسة ذوو جنسية إيرانية. وتفيد المعلومات الأولية كذلك بوجود إصابات متفاوتة لأربعة من أفراد طاقم السفينة، نُقلوا لتلقي العلاج اللازم”.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن المالك المسجل للسفينة هو شركة (سي فورس)، في حين تديرها شركة (رد سي شيب مانجمنت). ولم يتسن الوصول إلى أي من الشركتين بعد للتعليق.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول 2025 عقوبات على (رد سي شيب مانجمنت) وعلى السفينة سكاي لايت وسفن أخرى، متهمة الشركة المشغلة ومالكها بتشغيل “أسطول ظل” لنقل المنتجات البترولية الإيرانية في منطقة الخليج.

ووصفت خدمة مراقبة السفن (تانكر تراكرز دوت كوم) السفينة سكاي لايت بأنها ناقلة صغيرة تستخدم في الغالب لتزويد السفن الأخرى بالوقود، وقالت إنها كانت راسية في محافظة مسندم منذ 22 فبراير شباط.

وتشارك شبه جزيرة مسندم العمانية إيران في السيطرة على مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي حيوي يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية في وقت سابق من اليوم الأحد أن ميناء الدقم التجاري تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين، مما تسبب في إصابة عامل وافد.

وأضافت الوكالة أن حطام مسيرة أخرى سقط في منطقة بالقرب من خزانات الوقود في الدقم، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي ونادين عوض الله – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)