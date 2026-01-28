اسرائيل تقطع الكهرباء عن مركز للأونروا في قلنديا يدرس فيه 325 طالبا

من علي صوافطة

28 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت مسؤولة في مكتب الإعلام التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء إنه تم قطع الكهرباء عن مركز تدريب قلنديا الذي يتعلم فيه 325 طالبا من مختلف مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ضمن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وأضافت عبير إسماعيل القائمة بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا لرويترز “تفاجأنا اليوم بموظف من شركة كهرباء محافظة القدس بالأغلب أن لديه قرارا من السلطات الإسرائيلية بقطع الكهرباء وبالفعل تم قطع الكهرباء خلال ثواني عن هذا المعهد”.

وأقر الكنيست الإسرائيلي قانونا في أكتوبر تشرين الأول 2024 يحظر عمل الأونروا في الدولة ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التواصل مع الوكالة.

وقال بهاء عوض مدير المركز إن هذا “مركز تدريب مهني أنشأته وكالة الغوث سنة 1953 لتقديم برامج التدريب المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين أعمارهم بين 15 و 19 عاما والمركز يقدم ستة عشر برنامجا في ثلاثة أقسام مختلفة”.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه رويترز “بالإضافة لخدمة التدريب المهني. في عندنا خدمة السكن الداخلي للطلاب الذين توجهوا للكلية من المناطق البعيدة”.

وتابع قائلا “عدد الطلاب الحالي 325 طالبا، منهم 150 طالبا مقيمين في الكلية. برامجنا متنوعة بحسب حاجة سوق العمل الفلسطيني، ونحن من أكبر الرافدين لسوق العمل الفلسطيني بالفنيين المهرة”.

وأعرب عوض عن خشيته من عدم تمكن الطلبة من مواصلة تعليمهم داخل المركز.

وقال “يعني في حال لا سمح الله إغلاق المركز بنحكي عن 325 طالبا رح يفقدوا حقهم في التعليم. إحنا في منتصف العام الدراسي، ما في بديل أمامهم. ما في بديل متوفر عند الأونروا إنه يقدم نفس الخدمة بنفس الجودة لهؤلاء الطلاب”.

ويضم المركز العديد من المشاغل التي يتلقى الطلاب تدريبا عمليا في المهن التي يدرسونها دون دفع أي رسوم.

وقال الطالب أحمد حمد الذي يدرس في قسم الكهرباء في المعهد ” لن أجد مكانا مثل هذا المكان للدراسة سواء من حيث التعليم أو بدون دفع رسوم”.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه رويترز “المهم إن بعد الطلاب ما يتخرجوا من هذا المركز بروحوا على سوق العمل مباشرة.”

وأوضحت عبير أن قطع الكهرباء عن المعهد اليوم ” يعني شلل المعهد بشكل تام عن تقديم الخدمات التعليمية لمئات من الطلبة من اللاجئين من مخيمات الضفة الغربية المختلفة”.

وقالت “هناك طبعا سيناريوهات لدينا خطط بديلة لنقل هؤلاء الطلبة إلى مراكز تدريب أخرى تابعة للأونروا موجودة في الضفة الغربية ولكن هذا ليس بحل”.

وتابعت “نحن بحاجة إلى ضغط أكبر لإبقاء هذه المنشآت مفتوحة لخدمة اللاجئين من جميع المخيمات، الضفة الغربية وعددها 19 مخيما”.

وعملت إسرائيل قبل حوالي أسبوع على هدم منشآت داخل مجمع الأونروا في القدس الشرقية بعد أن سيطرت على الموقع العام الماضي في إجراء نددت به الوكالة بوصفه انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت عبير ” بقطع الكهرباء عن معهد قلنديا تكون خدمات الأونروا في القدس الشرقية تقريبا قد شلت بدءا من المكتب الرئيسي في الشيخ جراح ومنشأتنا داخل مخيم شعفاط الذي شهد بالأمس قطع الماء واليوم قطع الكهرباء”.

وتعمل الأونروا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم الدول من الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وترى إسرائيل أن القدس بأكملها جزءا من الدولة.

وتعمل الأونروا أيضا في قطاع غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وتوفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.

تحرير حسن عمار