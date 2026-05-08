اشتباك جديد في هرمز وواشنطن تنتظر ردّ طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب

afp_tickers

9دقائق

تجددت المواجهة الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وأعلن الجيش الأميركي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر اليوم ردّا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب.

وعلى جبهة لبنان، أعلن حزب الله الذي يخوض حربا مع إسرائيل، إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال الدولة العبرية للمرة الأولى منذ بدء الهدنة بينهما في 17 نيسان/أبريل.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على منصة إكس إن طائرة تابعة لها “حيّدت ناقلتي النفط (الإيرانيتين) بإطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما”، ما منعهما من بلوغ سواحل الجمهورية الإسلامية، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع “اشتباكات متفرقة” مع سفن أميركية في مضيق هرمز.

جاءت هذه التطورات بعد تبادل لإطلاق النار خلال الليل بين الطرفين، أثار مخاوف من انهيار الهدنة وشكوكا في إمكان التوصل سريعا إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وإذ شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن إيران يجب ألا تسيطر على مضيق هرمز، حيث وقع تبادل النار، أشار إلى أن واشنطن تتوقع ردا من الإيرانيين اليوم على الاقتراح الأميركي لإنهاء الحرب، قائلا “آمل أن يكون عرضا جديا، آمل ذلك فعلا”.

وأرسلت واشنطن إلى إيران، عبر الوسيط الباكستاني، اقتراحا لتمديد الهدنة في الخليج، بما يتيح إجراء محادثات بشأن تسوية نهائية للحرب التي بدأت قبل عشرة أسابيع بضربات أميركية إسرائيلية على طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الجمعة إن المقترح لا يزال “قيد الدرس، وبمجرد التوصل إلى قرار نهائي، سيُعلن ذلك بالتأكيد”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة (إيسنا).

– “استخفوا بنا” –

وفي الليلة السابقة، أعلنت واشنطن أنها “استهدفت منشآت عسكرية إيرانية” بعد تعرض عدد من سفنها للهجوم في مضيق هرمز.

وأكدت سنتكوم أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ ومسيّرات على ثلاث سفن حربية أميركية بدون أن تصيبها، وأنها أحبطت التهديد وردّت بضرب قواعد برية إيرانية.

من جهته، اتهم مقر خاتم الأنبياء، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ الثامن من نيسان/أبريل.

وأوضح ان الاشتباك اندلع بعدما استهدفت قطع بحرية أميركية سفينتين إحداهما ناقلة نفط إيرانية، لتردّ القوات الإيرانية بإطلاق صواريخ ومسيّرات، قبل أن تهاجم واشنطن “مناطق مدنية” في جنوب البلاد.

وقال بقائي إن “ما وقع الليلة الماضية كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا لوقف إطلاق النار”، وأضاف “في الوقت نفسه، وجّه المدافعون عن البلاد +صفعة قوية+ للعدو وصدوا عدوان الأعداء بكل قوة”.

إلا أن دونالد ترامب شدد على أن تبادل الضربات هذا لن يؤثر على الهدنة.

وقال الرئيس الأميركي لصحافيين الخميس “استخفوا بنا اليوم. سحقناهم (…) أعتبر ذلك أمرا تافها”.

وألمحت القوات الإيرانية الى أن الضربات الأميركية نفّذت بالتعاون مع “بعض دول المنطقة” من دون تسميتها.

وأعلنت الإمارات الجمعة أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع هجمات بالصواريخ والمسيّرات مصدرها إيران، ما أسفر عن سقوط “3 إصابات متوسطة”.

وهذه المرة الثالثة هذا الأسبوع تعلن فيها أبوظبي تعرضها لهجمات إيرانية.

– هيئة إيرانية لإدارة هرمز –

خلال الحرب، ردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ودول الخليج. وفي حين أكدت أنها تستهدف مصالح أميركية وقواعد تستخدم في الحرب عليها، طالت هذه الضربات العديد من منشآت الطاقة والمواقع المدنية.

وأكد مصدران سعوديان لفرانس برس الجمعة أن المملكة الخليجية رفضت منح إذن للقوات الأميركية باستخدام قواعدها ومجالها الجوي في عملية هرمز.

وقال أحد المصدرين “كانت السعودية ضد العملية لأنها رأت أنها ستؤدي فقط إلى تصعيد الوضع ولن تنجح”.

وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خمس انتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، ما أثار اضطرابا كبيرا في الأسواق العالمية وحركة الملاحة البحرية. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على موانئ الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت القوات الإيرانية الجمعة أنها احتجزت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات أميركية تحمل نفطا إيرانيا، من دون أن توضح في بيانها سبب ذلك.

وفي سياق سعيها للإمساك بالحركة البحرية، أنشأت إيران هيئة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز تُعنى بإجازة عبور السفن وتحصيل رسوم مرور، بحسب نشرة “لويدز ليست” المتخصصة.

وعاودت أسواق الأسهم التراجع الجمعة بعد تبادل النار في مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من أن يؤدي تجدد القتال إلى تأخير أو عرقلة إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي.

– لا تهدئة على جبهة لبنان –

امتدت الحرب في الشرق الأوسط الى لبنان مع إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل في الثاني من آذار/مارس، ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وردت الدولة العبرية بغارات واسعة النطاق واجتياح بري لمناطق حدودية في جنوب لبنان.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 17 نيسان/أبريل، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير في البلدات الحدودية. بدوره، يشنّ الحزب هجمات على القوات التي تحتل أجزاء من جنوب البلاد، وإطلاق صواريخ ومسيّرات عليها أو نحو شمال إسرائيل.

ومن المقرر أن يجري البلدان محادثات جديدة في واشنطن الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن الجانب الأميركي، ستكون الثالثة بينهما خلال الأسابيع الأخيرة.

لكن المسار الدبلوماسي لم ينعكس تهدئة ميدانية. وشنّت إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، كانت الأولى منذ وقف إطلاق النار، وأسفرت عن مقتل قيادي عسكري كبير في الحزب.

وأعلن حزب الله الجمعة إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، قال إنها “ردا” على استهداف الدولة العبرية للضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت في مدن عدة في المنطقة الساحلية الشمالية لإسرائيل، من الحدود إلى ضواحي حيفا.

وهي المرة الأولى منذ سريان الهدنة، تُفعّل فيها صفارات الإنذار في عمق أراضي الدولة العبرية.

من جهتها، تواصل إسرائيل إصدار انذارات بإخلاء مناطق في جنوب لبنان، وشنّ الغارات التي أسفرت منذ بدء الحرب عن مقتل أكثر من 2700 شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت الوزارة الجمعة بسقوط أربعة قتلى بينهم امرأتان في غارة على بلدة طورا في قضاء صور (جنوب).

بور/كام-ع ش/ب ق