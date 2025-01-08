اعتقال متهم ثالث في قضية الاعتداء على صحفي من أصل إيراني في لندن

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لندن (رويترز) – قالت الشرطة البريطانية يوم الأربعاء إنها ألقت القبض على متهم ثالث فيما يتعلق بطعن صحفي يعمل لدى مؤسسة إعلامية ناطقة بالفارسية في لندن خلال مارس آذار من العام الماضي.

أُصيب بوريا زيراتي، وهو صحفي بريطاني من أصل إيراني يعمل في تلفزيون إيران إنترناشيونال، بجروح في ساقه بعد تعرضه للطعن بالقرب من منزله في ويمبلدون بجنوب غرب لندن.

وتقود شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في الهجوم خوفا من أن يكون الصحفي مستهدفا بسبب عمله في شبكة الأخبار التلفزيونية التي تنتقد الحكومة الإيرانية.

ووجهت هيئة الادعاء الملكية البريطانية بالفعل لرجلين رومانيين، هما نانديتو باديا (20 عاما) وجورج ستانا (24 عاما)، تهمة الإصابة بقصد التسبب في أذى جسدي خطير. ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة أولد بيلي في لندن يوم 17 يناير كانون الثاني.

وقالت شرطة لندن في بيان إنها اعتقلت رجلا ثالثا (40 عاما) يوم الثلاثاء للاشتباه في أنه تآمر للتسبب في أذى جسدي خطير. وأُفرج عنه بكفالة على ذمة التحقيق حتى أبريل نيسان.

وقامت الشرطة أيضا بتفتيش أربعة أماكن في منطقتي كريكلوود وفينشلي بشمال لندن في إطار التحقيق.

وحذرت الشرطة البريطانية ومسؤولو أمن وسياسيون مما قالوا إنه تزايد استخدام إيران لمجرمين لتنفيذ هجمات في الخارج، وهو ما تنفيه طهران.