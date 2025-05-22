اعتقال مصور متعاون مع فرانس برس مدة وجيزة أثناء تظاهرة في الأرجنتين

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أفرجت السلطات الأرجنتينية عن المصور الصحافي المتعاون مع فرانس برس توماس كويستا في بوينوس ايرس في وقت متقدّم الأربعاء بعدما اعتُقل مع ثلاثة أشخاص آخرين أثناء تظاهرة للمتقاعدين اندلعت خلالها مواجهات مع الشرطة.

وينظّم المتقاعدون وأنصارهم منذ أشهر مسيرات أسبوعية كل أربعاء للمطالبة بتحسين المعاشات التقاعدية وغيرها من المزايا ردا على سياسات الرئيس خافيير ميلي الاقتصادية.

وفي آذار/مارس، انضم مشجعو كرة القدم إلى إحدى هذه التظاهرات ليتم توقيف أكثر من 100 شخص بعد مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح.

ووقعت مواجهات جديدة الأربعاء استخدمت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل فرانس برس.

وتم توقيف أربعة أشخاص بينهم كويستا (29 عاما) الذي يتعاون بشكل دوري مع فرانس برس. ولم يصب بأي جروح.

ولم يتضح بعد إن كان سيتم إطلاق سراح بقية الموقوفين الثلاثة.

وأفادت وزيرة الأمن القومي باتريسيا بولريتش على منصة “إكس” الأربعاء بأن المسيرة “لم تكن مسالمة” وبأن المتظاهرين “قدموا للتحريض على العنف”.

كان المتقاعدون الأكثر معاناة جراء إجراءات ميلي التقشفية المتشددة والتي أدخلت الأرجنتين في ركود عميق على مدى الجزء الأكبر من العام 2024 لكنها أدت إلى تباطؤ كبير في زيادات الأسعار.

ولم تتمكن الزيادات في المعاشات التقاعدية من مواكبة التضخم على مدى العام الأخير، ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وهو أمر فاقمه قرار الحكومة إلغاء قواعد تضبط أسعار الأدوية.

بور-لم/لين/الح