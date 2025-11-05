اعتقال 80 شخصا في هونغ كونغ في قضية احتيال بالعملات المشفرة

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شرطة هونغ كونغ الأربعاء أنها ألقت القبض على عشرات المشتبه بهم على خلفية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي المتعلقة ببورصة العملات المشفرة “جي بي إي إكس”.

منذ أيلول/سبتمبر 2023، تُجري الشرطة تحقيقات بشأن “جي بي إي إكس” (JPEX) التي اتهمتها هيئة تنظيم الأوراق المالية في المدينة بممارسة أنشطة “مشبوهة” والترويج لمنتجاتها دون ترخيص.

ومنذ ذلك الحين، أُلقي القبض على 80 شخصًا، من بينهم 16 شخصًا وُجهت إليهم بالفعل تهمٌ مثل “التآمر لارتكاب احتيال”، وفقًا لما ذكرته الشرطة الأربعاء، مضيفةً أن الآخرين لا يزالون قيد التحقيق.

وقالت الشرطة للصحافيين إن هذه أكبر قضية احتيال في هونغ كونغ من حيث عدد الضحايا وحجم الخسائر المتكبدة خلال السنوات الأخيرة.

واضافت انها أول ملاحقة قانونية في تهم تتعلق بالاحتيال في مجال الاستثمار في أصول افتراضية منذ سنّت هونغ كونغ القانون المتعلق بهذه المسألة في 2023.

وتلقت الشرطة أكثر من 2700 بلاغ على صلة بالقضية، فيما وصل إجمالي المبالغ المرتبطة بها إلى 1.6 مليار دولار هونغ كونغي.

ووصفت الشرطة القضية بأنها “شديدة التعقيد”، وحددت هويات ما لا يقل عن 14 شخصا متورطا بشكل رئيسي.

وأضافت أن أحدهم واثنين من “العقول المدبرة” هاربين من العدالة إلى خارج البلاد، وأن الشرطة الدولية الإنتربول أصدرت نشرات حمراء لاعتقالهم.

وجمدت الشرطة أصولًا للمشتبه بهم تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار هونغ كونغي.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال كبير مفتشي مكافحة الجريمة إرنست وونغ إن الشرطة “ستواصل تحقيقاتها” و”لا تستبعد إمكانية مقاضاة أو اعتقال المزيد من الأشخاص مستقبلاً”.

ووفقاً للشرطة، استخدمت مجموعة “جي بي إي إكس” حملات إعلانية مكثفة تروج لعائدات مرتفعة ومخاطر منخفضة، وروّجت لمؤثرين على شبكة الإنترنت لجذب المستثمرين لإيداع أموالهم.

وقامت المجموعة بتحويل وغسل أصول عبر محافظ العملات المشفرة.

ومن بين المعتقلين مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي ساعدوا في الترويج للمجموعة، وأصحاب حسابات مصرفية وهمية.

توا/كط/لين