افتتاح سفارة دولة فلسطين في لندن
افتُتحت الاثنين سفارة فلسطين في المملكة المتحدة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اعتراف لندن بدولة فلسطين، فيما وصف السفير الفلسطيني الحدث بأنه “لحظة تاريخية”.
وقال السفير حسام زملط الذي كان رئيسا للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية “اجتمعنا اليوم لنشهد لحظة تاريخية: افتتاح سفارة دولة فلسطين في المملكة المتحدة بصفة دبلوماسية وصلاحيات كاملة”.
واعتبر أن افتتاح هذه السفارة “يشكل مرحلة مهمة في العلاقات البريطانية الفلسطينية، وفي المسيرة الطويلة للشعب الفلسطيني نحو الحرية وحق تقرير المصير”.
ثم ازاح الستارة عن لوحة “سفارة دولة فلسطين” التي رفعت على المبنى الواقع في هامرسميث بغرب لندن.
واضاف زملط “بالنسبة إلى أجيال من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي مخيمات اللاجئين وكذلك في الشتات برمته، تمثل هذه السفارة دليلا على أنه لا يمكن إنكار هويتنا”.
وتابع أنها أيضا “وعد بمواصلة السعي الى سلام عادل ودائم، متجذر في القانون الدولي والقيم العالمية”.
بدوره، أعلن ممثل الملك تشارلز الثالث اليستير هاريسون أن افتتاح السفارة هو “لحظة تاريخية من أجل فلسطين” و”بداية تغيير كبير في العلاقات الثنائية، الوثيقة” أصلا.
واعترفت المملكة المتحدة رسميا في ايلول/سبتمبر بدولة فلسطين، بعد عامين من اندلاع حرب مدمرة في غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على اسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر يومها أنه يريد بذلك “إحياء الامل بالسلام وبحل الدولتين”. وجاء قراره منسقا مع دول أخرى بينها فرنسا وكندا واستراليا، لكنه تعرض لانتقاد شديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي وصفه بأنه “مكافأة للإرهاب”.
