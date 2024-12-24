اكتتابات جديدة بقيمة 6 مليارات دولار في شركة “اكس ايه آي” للذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة “اكس ايه آي” المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والتابعة للملياردير إيلون ماسك الاثنين أنها اختتمت عملية اكتتاب جديدة بقيمة ستة مليارات دولار، من أجل “تسريع تطويرها”.

وأشارت الشركة التي تبتكر منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسعى إلى أن تكون منافسا مباشرا لـ”أوبن ايه آي”، مبتكرة برنامج “تشات جي بي تي”، إلى أنّ هذا المبلغ سيُستخدم تحديدا لتعزيز “البنية التحتية المتطورة” للشركة.

في منشور عبر منصة “اكس”، قال رئيس “تيسلا” و”سبايس اكس” “إن القدرة الحسابية الكبيرة ضرورية”.

وترغب الشركة في زيادة قدرة حاسوبها العملاق المخصص للذكاء الاصطناعي “كولوسوس”، عن طريق مضاعفة عدد شرائح الرسوميات التي تصنعها شركة “نفيديا” الرائدة في القطاع، من مئة ألف إلى مئتي ألف شريحة، وذلك من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل “غروك”.

أُطلقت شركة “اكي ايه آي” في تموز/يوليو 2023، وقد جمعت 6 مليارات دولار في أيار/مايو الفائت، فيما تبلغ قيمتها حاليا نحو 50 مليار دولار، بحسب قناة “سي ان بي سي” الأميركية.

وكانت “اوبن ايه آي” أنهت في تشرين الأول/اكتوبر عملية اكتتاب بقيمة 6,6 مليارات دولار. وتُقدّر قيمة الشركة بـ157 مليارا.

داكس/رك/ب ح