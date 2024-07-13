الأرجنتين تصنّف حركة حماس “منظمة إرهابية دولية”

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صنّفت الأرجنتين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “منظمة إرهابية دولية” على خلفية هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر و”تاريخ طويل من الهجمات”، على ما أعلنت الرئاسة في بيان نُشر في وقت متأخر الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي الذي يقدّم نفسه على أنه حليف مقرّب من إسرائيل “أعلنت الدولة الأرجنتينية حماس منظمة إرهابية دولية”، وأشار البيان إلى أن الحركة لديها “تاريخ طويل من الهجمات الإرهابية”.

وأضاف البيان أن ميلي الذي يقدّم نفسه على أنه حليف مقرب لإسرائيل “لديه التزام راسخ يقضي بتصنيف الإرهابيين على حقيقتهم”.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.

ردا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجوما مدمراً واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38345 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.

ويصنّف الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية.

وزار ميلي إسرائيل في شباط/فبراير وقد أثارت تصريحاته حينها ردود فعل لا سيما تشبيهه هجوم حماس بالهولوكوست (محرقة اليهود) وإعلانه عزمه على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وميلي الذي انتُخب رئيسا للأرجنتين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متحدّر من عائلة كاثوليكية لكنّه يبدي إعجابا باليهودية وقد درس التوراة.

وقد أثار دعمه الكبير لإسرائيل مخاوف من تعرّض الجالية اليهودية في الأرجنتين لهجمات.

تضم الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية قوامها 300 ألف شخص، كما تضم جاليات مهاجرة من الشرق الأوسط، خصوصا من سوريا ولبنان.

ودانت الرئاسة الأرجنتينية “الارتباط” بين حماس وإيران.

في نيسان/أبريل، أعربت الأرجنتين عن “تضامنها (مع) والتزامها الراسخ” تجاه إسرائيل في أعقاب ضربة وجّهتها إيران إلى الدولة العبرية بعد قصف نُسب إلى الأخيرة استهدف مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية في دمشق في نيسان/أبريل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري.

بورز-الف/كبج-ود/ص ك