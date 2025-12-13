الأردن يعلن إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي دون تحديد مدة غيابه

reuters_tickers

3دقائق

13 ديسمبر كانون الأول (خدمة رويترز الرياضية العربية) – أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم أمس الجمعة أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها يزن النعيمات مهاجم المنتخب الوطني الأول عقب الفوز على العراق والتأهل لقبل نهائي كأس العرب أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

وغادر النعيمات استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة بعد أقل من ربع ساعة من بداية المباراة.

وحجز منتخب الأردن، الذي تأهل لكأس العالم 2026 لأول مرة في تاريحه، بطاقة العبور إلى قبل نهائي كأس العرب بعد فوزه 1-صفر على العراق في دور الثمانية في استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة أمس.

وسجل علي علوان هدف الأردن والمباراة الوحيد في الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبت على مصطفى سعدون لاعب العراق إثر لمسة يد عقب ضربة رأس من محمود المرضي لاعب الأردن.

وقال الاتحاد الأردني عبر موقعه على الإنترنت إن النعيمات (26 عاما) سيخضع لبرنامج طبي وعلاجي متكامل لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأوضح الجهاز الطبي للمنتخب الأردني أنه سيواصل متابعة حالة مهاجم العربي القطري عن قرب، مع إجراء فحوصات إضافية للتأكد من جاهزيته للعودة للمنافسات قريبا، مع أهمية التزامه ببرنامج التأهيل لاستعادة جاهزيته البدنية والفنية بالكامل.

وقال المغربي جمال السلامي مدرب الأردن لشبكة (بي.إن سبورتس) عقب المباراة “نتمنى عودة يزن النعيمات بأسرع وقت لانه من نوعية اللاعبين الذين ترغب الجماهير في رؤيتهم”.

وسيلتقي المنتخب الأردني الملقب باسم “النشامى” في قبل النهائي مع نظيره السعودي الذي تغلب على منتخب فلسطين 2-1 عقب وقت إضافي يوم الخميس الماضي.

وستقام مباراتا قبل النهائي يوم الاثنين المقبل، إذ تلتقي الإمارات مع المغرب قبل مواجهة الأردن والسعودية في اليوم ذاته.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد الخشاب)