الأمم المتحدة: جنوب السودان في مرحلة “خطيرة” مع تصاعد أعمال القتل

reuters_tickers

4دقائق

من أوليفيا لو بواديفان

جنيف 27 فبراير شباط (رويترز) – قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن جنوب السودان يمر بمرحلة “خطيرة” مع تصاعد وتيرة أعمال القتل التي تهدد اتفاق السلام الهش، وذلك بعد يوم من اتهام قوى غربية لجماعات مرتبطة بالجيش بارتكاب مجزرة.

وذكر وزير الإعلام في ولاية جونقلي، نيامار نجوندينج، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا يوم السبت على أيدي “عناصر متمردة من قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان” في الولاية الواقعة في شرق البلاد.

ونفت الحكومة أن يكون الجنود قد استهدفوا عمدا أي مدنيين، لكنها أقرت بأنهم ربما سقطوا وسط تبادل إطلاق النار في المنطقة التي تمزقها الصراعات على الحدود مع إثيوبيا.

وأنهى اتفاق سلام عام 2018 حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وتلك الموالية للنائب الأول للرئيس رياك مشار، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 400 ألف شخص في أحدث دول العالم من حيث النشأة.

وتكررت الاشتباكات حول الأراضي وغيرها من الخصومات منذ ذلك الحين، وغرقت البلاد في اضطرابات سياسية بعد وقف مشار عن ممارسة مهام منصبه في العام الماضي واتهامه مع 20 آخرين بالمشاركة في غارات شنتها ميليشيات في الشمال الشرقي. وأنكروا جميعهم تلك الاتهامات.

وقال تورك إنه تسنى توثيق مقتل 189 مدنيا في يناير كانون الثاني، مع زيادة 45 بالمئة في انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “نحن في مرحلة خطيرة، حيث يترافق تصاعد العنف مع تفاقم عدم اليقين بشأن المسار السياسي لجنوب السودان، في ظل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها اتفاق السلام”.

وفي إشارة إلى أعمال العنف التي وقعت يوم السبت الماضي في جونقلي، قدم تورك تقديرا أكبر لعدد القتلى. وقال إن شهودا وصفوا كيف أمر الجنود المدنيين بالتجمع ثم أطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا أعزل، بينهم أطفال.

وقال “يبدو أن الانضباط العسكري قد انهار لدى كل من القوات الحكومية وقوات المعارضة في جونقلي وشرق الاستوائية، حيث أظهرت القوات تجاهلا شبه كامل لحماية المدنيين”.

وأضاف تورك أن القوات الحكومية وقوات المعارضة والميليشيات المتحالفة معها هاجمت أيضا مناطق سكنية في ولايات أعالي النيل والوحدة والاستوائية الوسطى وغرب بحر الغزال وغرب الاستوائية وواراب.

وفي بيان مشترك نُشر في وقت متأخر من أمس الخميس، عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول غربية أخرى عن “صدمتها من التقارير الموثوقة عن مذبحة متعمدة للمدنيين” في قرية بانكور في جونقلي.

وردا على هذا المنشور، قال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان أتيني ويك إن الجيش لم يقتل مدنيين.

وأضاف ويك “ما لم يكن هؤلاء المدنيون قد حوصروا وسط تبادل لإطلاق النار، فلا يوجد أي فرد من قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان لديه نية لقتل أي مدني”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)