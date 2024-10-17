الأمم المتحدة: 345 ألفا من سكان غزة سيواجهون جوعا “كارثيا” هذا الشتاء

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أفاد تقييم صادر عن الأمم المتحدة الخميس بأن نحو 345 ألفا من سكان غزة سيواجهون جوعا “كارثيا” هذا الشتاء بعد تراجع إيصال المساعدات، محذّرا من خطر المجاعة في أنحاء القطاع.

ولفت التقييم الذي أعدّته وكالات أممية ومنظمات غير حكومية إلى أن هذا العدد يأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصنّفين حاليا على أنهم يعانون من “انعدام كارثي للأمن الغذائي”.

وجاء في تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” IPC بأن ازدياد المساعدات الإنسانية خلال الصيف خفف معاناة أهالي غزة بعض الشيء، لكن سُجّل في أيلول/سبتمبر دخول كميّة أقل من الإمدادات التجارية والإنسانية إلى غزة منذ آذار/مارس.

ونتيجة ذلك، يتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي (المرحلة الخامسة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025 إلى 345 ألف شخص، أي ما يعادل 16 في المئة من السكان.

وأفاد التقرير بأن “التراجع الحاد” مؤخرا في دخول المساعدات “سيحد بشكل كبير من قدرة العائلات على إطعام أفرادها والوصول إلى السلع والخدمات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا حدث تحوّل في الوضع”.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عارف حسين إن “الإمدادات التجارية تراجعت. هناك نزوح واسع النطاق والبنى التحتية دُمرت وانهارت الزراعة ولا يملك الناس المال”.

وأضاف “كل ذلك منعكس في توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن الوضع سيتدهور اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر”.

– “علينا التحرّك فورا” –

حذّرت الولايات المتحدة إسرائيل الثلاثاء من أنها قد تجمّد جزءا من المساعدات العسكرية المقدّرة بمليارات الدولارات للدولة العبرية ما لم يتحسّن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في غضون 30 يوما.

وحذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الاربعاء من خطر المجاعة في القطاع الذي باتت أجزاء واسعة منه مدمّرة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية التي جاءت ردا على هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الدولة العبرية.

وجاء في تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” أن “خطر المجاعة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025 قائم طالما أن النزاع متواصل ووصول المساعدات الإنسانية مقّيد”.

وتابع أن “التركّز الكبير للسكان ضمن مساحة تتقلّص يوما تلو الآخر حيث يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة مع وصول متقطّع للإمدادات الإنسانية والخدمات يفاقم خطر تفشي الأوبئة وتدهور الوضع إلى كارثة بحجم غير مسبوق”.

وأضاف أن ازدياد الهجمات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء الجديدة “يزيد في الأساس احتمالات وقوع هذا السيناريو الأسوأ”.

ويتوقع وفق التقديرات بأن تسجّل نحو 60 ألف حالة سوء تغذية حادة في أوساط الأطفال البالغة أعمارهم ما بين ستة أشهر وأربع سنوات بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل.

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بيث بيكدول “علينا التحرّك فورا للحد من الجوع الحاد وسوء التغذية”.

ولفتت إلى أنه يتعيّن “وقف الأعمال العدائية فورا واستئناف القدرة على إيصال المساعدات الغذائية الضرورية والأساسية والمدخلات الزراعية في وقتها من أجل موسم زراعة المحاصيل الشتوي.. للسماح لهم بزراعة المواد الغذائية”.

من جانبه، أشار مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأربعاء إلى أن المشكلة لا تكمن في نقص المساعدات التي اتّهم حماس بسرقتها.

ار/لين/دص