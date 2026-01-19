الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن هذا العام

توقعت الأمم المتحدة الاثنين أن يزداد الوضع الإنساني في اليمن سوءا في العام 2026، مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتوقف المساعدات الدولية.

وحذّر منسّق الأمم المتّحدة للمساعدات الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس في حديث للصحافيين في جنيف من أن “الوضع في اليمن مقلق جدا”.

في العام الماضي، كان 19,5 مليون شخص في البلاد، من أصل نحو 40 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين لم تموّل خطة استجابة الأمم المتحدة إلا بنسبة 28%، أي ما يعادل 688 مليون دولار.

وقال هارنيس “نتوقع أن يزداد الوضع سوءا في العام 2026″، مشيرا إلى أن 21 مليون شخص سيتأثرون.

ونبّه الى أن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم، لا سيما على ساحل البحر الأحمر، في حين أن النظام الصحي المدعوم من الأمم المتحدة والبنك الدولي منذ عشر سنوات، “لن يتلقى مستوى الدعم نفسه الذي كان يتلقاه في السابق”.

وتوقع هارنيس أن يكون اليمن “عرضة بشدة للأوبئة” هذا العام، محذرا من أن “الأزمة الإنسانية في اليمن تشكل خطرا على شبه الجزيرة العربية”.

وأضاف محذرا “الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال عابرة للحدود”.

في عهد الرئيس دونالد ترامب، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية بشكل ملحوظ، فيما قلصت الدول المانحة الرئيسية ميزانياتها أيضا.

وحذر المسؤول الأممي قائلا “أطفال يموتون، والوضع سيزداد سوءا”.

وتقود الرياض منذ العام 2015 تحالفا عسكريا شاركت فيه أبوظبي، دعما للحكومة المعترف بها في اليمن لإسنادها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد اعتبارا من العام 2014.

لكن السعودية والإمارات دعمتا فصائل متنافسة داخل المجلس الرئاسي المعترف به من المجتمع الدولي.

وبلغت الانقسامات داخل الحكومة ذروتها مؤخرا مع اندلاع قتال بين القوات المدعومة من الرياض وتلك المدعومة من أبو ظبي.

