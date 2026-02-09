The Swiss voice in the world since 1935
الأمير وليام يلتقي بولي عهد السعودية في زيارة رسمية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لندن 9 فبراير شباط (رويترز) – التقى الأمير البريطاني وليام مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين في إطار زيارة رسمية للمملكة تستمر ثلاثة أيام.

ويجري الأمير وليام الزيارة الرسمية نيابة عن الحكومة بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتأتي زيارة الأمير بعد زيارة قامت بها وزيرة المالية البريطانية إلى السعودية في 2025، والتي قالت لندن إنها قادت لاتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني (8.71 مليار دولار).

وقال قصر كنزنجتون اليوم الاثنين إن الأمير وليام سيشارك خلال الزيارة في أنشطة تركز على الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الثقافية والبرامج البيئية في السعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان. ففي مارس آذار 2018، استضاف وليام ووالده تشارلز، الذي كان لا يزال أميرا آنذاك، الأمير محمد على عشاء في كلارنس هاوس في لندن وأقامت الملكة الراحلة إليزابيث حينها مأدبة غداء منفصلة له.

وخلال زيارته للسعودية، من المتوقع أن يلتقي وليام بشبان سعوديين ويتعرف على خطط البلاد للاستدامة والتنمية الحضرية ويزور مشروعات مرتبطة بالرياضات النسائية والإلكترونية والحفاظ على البيئة والتعاون الثقافي.

كما سيتوجه الأمير البريطاني إلى العلا حيث سيزور محميات للحياة البرية ويلتقي بالسكان المحليين ويزور (بيت أمير ويلز) الذي يوفر أفقا ثقافيا بريطانيا جديدا يروج للتعاون في مجالي الفنون والتراث.

(الدولار = 0.7350 جنيه إسترليني)

(إعداد مروة غريب وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

