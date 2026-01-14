الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يتراجع عن استقالته

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء سحب استقالته التي قدمها في نهاية كانون الأول/ديسمبر بعد أزمة داخلية ومع السلطات.

وصرّح نور الدين الطبوبي الذي يتولى المنصب منذ عام 2017، لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة بأنه قرر التراجع عن قراره “نزولا عند رغبة أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية” للاتحاد.

وأكد أنه يريد المصلحة العامة للاتحاد النقابي حتى “يبقى دائما صوتا مرتفعا في جميع المجالات”.

حصل الاتحاد العام التونسي للشغل على جائزة نوبل للسلام في عام 2015، مع ثلاث منظمات تونسية غير حكومية أخرى، لدورها في الانتقال الديموقراطي بعد ثورة 2011 ورعايتها حوارا وطنيا أنهى أزمة سياسية.

وكان نور الدين الطبوبي قد قدم استقالته من الأمانة العامة في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبحسب مسؤول نقابي لم يرد الكشف عن هويته، اتخذ الأمين العام قرار الاستقالة بسبب “الصراعات الداخلية، وخاصة حول موعد المؤتمر القادم” المنتظر عقده في نهاية آذار/مارس.

وأعرب الطبوبي الأربعاء عن أمله في “ترتيب البيت الداخلي” و”التعلم من الأخطاء والأزمات حتى يعود الاتحاد أقوى من أي وقت مضى”.

شهدت المنظمة النقابية الأكبر في تونس توترات كبيرة مؤخرا، مع اتهامات بانعدام الشفافية في إدارتها ومطالبات بتغيير القيادة. ونظم نقابيون معارضون اعتصاما أمام مقر الاتحاد، مطالبين بعقد مؤتمر استثنائي.

كما يتعرض الاتحاد العام التونسي للشغل لضغوط من الحكومة، فقد دافع الرئيس قيس سعيّد الذي حظي بدعم مشروط من النقابة إثر تفرّده بالسلطة عام 2021، عن متظاهرين طالبوا في آب/أغسطس باستقالة القيادة النقابية التي اتهموها بـ”الفساد” و”إهدار أموال الشعب”.

من جانبه، يندد الاتحاد النقابي منذ أشهر بتوقف الحوار الاجتماعي مع الحكومة. وكان قد أعلن عن إضراب عام في 21 كانون الأول/يناير، لكنه أرجأه إلى أجل غير مسمى.

