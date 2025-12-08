الأوروبيون يجددون دعمهم لزيلينسكي بعد انتقادات ترامب له

أبدى حلفاء أوكرانيا الأوروبيون دعمهم للرئيس فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إذ عبروا عن شكوك بشأن أجزاء من مقترح أميركي لإنهاء الحرب مع روسيا.

التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس زيلينسكي لنحو ساعتين تقريبا بعد أن اتهمه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأنه لم يطلع على مقترحه الأخير لإنهاء النزاع مع روسيا والذي لم تُكشف تفاصيله بعد.

وفي مستهل الاجتماع عبر ميرتس عن “شكوكه” تجاه “بعض التفاصيل التي نراها في الوثائق الواردة من الولايات المتحدة”، من دون أن يحدد ما هي الوثائق التي يشير إليها.

واتخذ ماكرون على ما يبدو الموقف نفسه إذا قال إن “المسألة الرئيسية” تكمن في “تقريب مواقفنا المشتركة، بين الأوروبيين والأوكرانيين، والولايات المتحدة”.

وأضاف نظيره الأوكراني “هناك أمور معينة لا يمكننا إدارتها بدون الأميركيين، وبعض الأمور لا يمكننا إدارتها بدون أوروبا، ولهذا السبب يتعين علينا اتخاذ قرارات مهمة”. وبعد لندن، ينتقل زيلينسكي الى بروكسل حيث يلتقي مسؤولين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الاوروبي.

قبل الاجتماع صرح كير ستارمر الإثنين لقناة آي تي في نيوز “لن أمارس ضغطا على الرئيس” زيلينسكي، مضيفا أن “الاهم هو التوصل الى وقف الاعمال العسكرية، آمل ان يحصل ذلك، وأن يتم في شكل عادل ومستدام، وهذا ما سنركز عليه بعد ظهر اليوم”.

– مسألة الأراضي –

قبل محادثات لندن أفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى وكالة فرانس برس أنّ مسألة الأراضي لا تزال “الأكثر تعقيدا”، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق التي ما زالت تسيطر عليها.

وتريد روسيا التي تسيطر على الجزء الأكبر من دونباس، السيطرة على كامل هذه المنطقة، وهو مطلب رفضته كييف مرارا.

كان من المفترض أن تتم أيضا في لندن مناقشة مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل أوكرانيا. وصرح مسؤول بريطاني الاثنين أنه “يأمل في تحقيق تقدم قريبا” في هذا الشأن، إذ تأمل دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق خلال القمة الأوروبية القادمة يومي 18 و19 كانون الأول/ديسمبر.

– ترامب يشعر بخيبة أمل –

في الوقت نفسه، يُتوقَّع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر واشنطن للقاء نظيرها ماركو روبيو، في إطار جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا التي اندلعت إثر الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.

وأعلن زيلينسكي السبت أنه أجرى مكالمة هاتفية “جوهرية وبناءة” مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومفاوضيه الذين أجروا محادثات في فلوريدا من الخميس إلى السبت.

ومنذ طرح الخطة الأميركية التي اعتبرت مراعية لروسيا قبل ثلاثة أسابيع، تسعى القوى الأوروبية المتحالفة مع كييف إلى إيصال صوتها.

وعقب اجتماع عُقد في جنيف نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي الموفدين الأميركيين ويتكوف وكوشنر.

وتحدث الكرملين عن بعض التقدم، رغم أنّ “الكثير من العمل” لا يزال مطلوبا.

وردا على سؤال خلال احتفال أقيم في واشنطن مساء الأحد، انتقد ترامب الذي يبعث بإشارات مُتضاربة إلى زيلينسكي، نظيره الأوكراني لعدم “اطلاعه” على خطته.

وقال ترامب “تحدثت مع الرئيس بوتين ومع القادة الأوكرانيين … بمن فيهم زيلينسكي … ويجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد”.

وأضاف الملياردير الجمهوري الذي يتقرّب من موسكو منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل نحو عام “إنّ ذلك يُناسب روسيا، أعتقد أن روسيا تُفضّل أن تأخذ البلد بأكمله”، لكنني “لست متأكدا من أنّ ذلك يُناسب زيلينسكي”.

ميدانيا في أوكرانيا، أصيب تسعة أشخاص في ضربات نُسبت إلى روسيا ليل الأحد الاثنين؛ سبعة في منطقة سومي (شمال شرق) واثنان في تشيرنيهيف (شمال).

