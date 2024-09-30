الأونروا: لم نكن نعلم أن الموظف الموقوف أبو الأمين كان قائدا لحماس في لبنان

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جنيف (رويترز) – نفى مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الاثنين معرفته بأن الموظف الموقوف فتح شريف أبو الأمين كان قائدا لحماس في لبنان ودعا الدول إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية على الوكالة.

وقالت الحركة يوم الاثنين إن قائد حماس في لبنان أبو الأمين قُتل مع أفراد عائلته في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان. وقال فيليب لازاريني للصحفيين في جنيف إنه تم تعليق عمله في الأونروا في مارس آذار بعد مزاعم تتعلق بآرائه السياسية.

وقال “لم أسمع كلمة قائد من قبل. ما هو واضح اليوم لم يكن واضحا بالأمس”.