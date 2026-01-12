الإسلاميون يعودون بقوة إلى المشهد السياسي في بنغلادش بعد حظر طويل

بعد حظر دام أكثر من عشر سنوات، عادت الحركات الإسلامية بقوة إلى الساحة السياسية في بنغلادش قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 شباط/فبراير، ساعية للاضطلاع بدور في رسم مستقبل البلاد.

وتُعد الجماعة الإسلامية القوة الأبرز في ائتلاف هذه الأحزاب والأوفر حظا في الانتخابات التي طال انتظارها منذ الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة صيف العام 2024.

وخلال فترة حكمها (2009-2024)، شنت الزعيمة البنغلادشية حملة شرسة ضد هذا الحزب المقرب من جماعة الإخوان المسلمين.

عاد الإسلاميون إلى صدارة المشهد السياسي إثر السماح لهم بالعمل الحزبي مع تولي الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام تسيير شؤون الفترة الانتقالية.

– علاقات خطرة –

هذا وإن كان كثير من البنغلادشيين ينظرون إلى الإسلاميين على أنهم مرتبطون ارتباطا وثيقا بتحالفهم الذي كان قائما مع باكستان خلال الحرب التي انتهت عام 1971 باستقلال بنغلادش.

بصفتها حليفة للولايات المتحدة ومقربة من الهند المجاورة، نفذت الشيخة حسينة العديد من الاعتقالات في أوساط الإسلاميين، بتهمة دعم أو قيادة هجمات استهدفت خصوصا شخصيات علمانية.

حُكم على العديد من القادة الإسلاميين بالإعدام بتهمة القرب من تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي عام 2017، أُعدم المفتي عبد الحنان، رئيس فرع حركة الجهاد في بنغلادش، وعدد من معاونيه لمحاولتهم اغتيال السفير البريطاني في دكا.

– شعبية متنامية –

منذ فرار الشيخة حسينة إلى الهند المجاورة قبل عام ونصف عام، أفرجت السلطات الجديدة في البلاد عن العديد من الشخصيات الإسلامية.

وقد عاد أتباعهم المتمسكون بقناعاتهم إلى الظهور العلني، لا سيما في التجمعات الجماهيرية، واستأنفوا حملاتهم ضد الأنشطة التي يعتبرونها “معادية للإسلام والمسلمين”.

وتستهدف هذه الحملات بشكل خاص المهرجانات الثقافية، من موسيقى ومسرح، وأنشطة الرياضة النسائية.

يستلهم العديد من الإسلاميين البنغلادشيين من حركة الديوبندية السنية المحافظة التي نشأت في الهند خلال القرن التاسع عشر إبان الحكم البريطاني، وتُعد وثيقة الصلة بحركة طالبان الأفغانية.

يدعم تحالف من المدارس والجمعيات الإسلامية يُعرف باسم “حفظة الإسلام”، أتباعهم الأكثر تشددا. وقد زار قادته أفغانستان في أيلول/سبتمبر للقاء قادة طالبان التي استعادت السلطة عام 2021.

وأشاد أحد هؤلاء، مولانا مأمون الحق، رئيس “خلافة المجلس”، في الصحافة آنذاك بفضائل المجتمع “القائم على الأصول”.

ومن بين التيارات الراديكالية الأخرى، المدرستان الوهابية والسلفية اللتان تتمتعان بحضور كبير في شبه الجزيرة العربية، من حيث تستمدان معظم تمويلهما.

– أقليات –

تشكّل بنغلادش، رابع أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم إذ يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، موطنا لأقلية صوفية كبيرة تُعد ممارساتها الصوفية والباطنية منحرفة في نظر أتباع التفسيرات المتشددة للإسلام.

وبحسب تقدير حديث أجراه مركز بيو للأبحاث الأميركي، يُمثّل الصوفيون أكثر من ربع الأغلبية المسلمة في بنغلادش.

ويقول أستاذ الفلسفة شاه كوثر مصطفى أبو اللهي إنه “تم العثور على آثار لوجودهم تعود لأكثر من ألف عام”.

ويُطلق الحزبان الرئيسيان منذ الاستقلال – الحزب الوطني البنغلادشي ورابطة عوامي بزعامة الشيخة حسينة – حملاتهما الانتخابية تقليديا من ضريح الشيخ الصوفي شاه جلال الذي عاش في القرن الرابع عشر، في مدينة سلهت في شمال البلاد.

في المقابل، يتهم الإسلاميون الصوفيين بالزندقة، وكذلك الجماعة الأحمدية وهي حركة دينية مستقلة نشأت في الهند البريطانية في القرن التاسع عشر والتي تعرضت للاضطهاد في بنغلادش لفترة طويلة.

وقد تعرض أفرادها للعديد من أعمال العنف منذ سقوط الشيخة حسينة.

وسعيا منهم للعب دور قيادي في الحكومة المقبلة، تحالف الإسلاميون مع حزب المواطنين الوطني الجديد الذي أسسه قادة طلابيون من حركة احتجاجات 2024.

ويبقى من غير المعروف مدى قدرتهم على استقطاب ناخبي الأقليات، خصوصا الهندوس الذين كانوا تاريخيا موالين لحزب رابطة عوامي الذي كانت تتزعمه الشيخة حسينة والمحظور حاليا.

ويشير المحلل السياسي الطاف برويز إلى أن “الجماعة الإسلامية (…) رقَّت شخصيات من الهندوس، وقد ترقي نساء أيضا، لكن هذا مجرد خداع وتضليل”.

