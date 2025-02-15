الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين في سادس عملية تبادل

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أفرجت حركتا حماس والجهاد الإسلامي السبت عن ثلاثة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما أطلقت إسرائيل سراح 369 معتقلا فلسطينيا من سجونها في سادس عملية تبادل في إطار اتفاق الهدنة.

ويأتي ذلك فيما وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء السبت إلى إسرائيل في أول محطة له ضمن جولة في الشرق الأوسط ستقوده أيضا إلى السعودية والإمارات. ومن المقرر أن يلتقي روبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد.

والرهائن الثلاثة هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف (29 عاما)، والإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل حن (36 عاما)، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن (46 عاما).

وتمّ تسليمهم في مدينة خان يونس في جنوب القطاع، وأُصعدوا إلى منصة وسط عشرات المسلحين الذين أحاطوا بهم وأمام حشد من الأشخاص الذين كانوا يهتفون ويصفقون.

وتحدّث الرجال الثلاثة المفرج عنهم عبر مذياع بالعبرية من على المنصة وشدّدوا على ضرورة الإفراج عن الرهائن الباقين في إطار اتفاق وقف النار.

وكانوا يحملون أكياس هدايا قدّمها لهم محتجزوهم وشهادة ورقية “بانتهاء أسرهم”، ثم تسلّمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقلت سيارات الصليب الأحمر الرهائن من خان يونس حيث جرت عملية التسليم قرب منزل قائد حركة حماس السابق يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال مواجهة في جنوب القطاع.

وخُطف الثلاثة من كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في غزة. ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 70 محتجزين في غزة، 35 منهم لقوا حفتهم، وفق الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، أعلنت اسرائيل الإفراج عن 369 معتقلا فلسطينيا من سجونها السبت، نُقل معظمهم بحافلات إلى غزة وبعضهم إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، حيث استقبلتهم حشود. وتم ترحيل 24 منهم، حُكم عليهم بالسجن المؤبد، إلى مصر.

وغادرت أكثر من عشر حافلات تقل معتقلين فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار الاتفاق، سجن كتسيعوت في النقب صباح السبت، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

ووصلت حافلة أخرى تقلّ معتقلين فلسطينيين من سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى رام الله حيث كان حشد كبير في استقبالهم.

وعانق المعتقلون المفرج عنهم الذين كانوا يلفون الكوفية على أعناقهم، أهلهم ومستقبليهم وحُملوا على الأكتاف قبل أن يتوجهوا للخضوع لفحص طبي سريع.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن أربعة من المفرج عنهم نقلوا إلى المستشفى لدى وصولهم إلى رام الله.

وكان من بين المفرج عنهم في رام الله السبت أمير أبو رداحة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 30 عاما.

وقال لفرانس برس من منزل عائلته في مخيم الأمعري قرب رام الله “رجعت بين أهلنا ورجعت من جديد وولدت من جديد. اليوم تاريخ ميلاد جديد. الحمد لله”.

– “بأسرع ما يمكن” –

ووصل روبيو إلى إسرائيل مساء السبت حيث سيلتقي نتانياهو الذي قال إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة لإخراج كل الرهائن من غزة “بأسرع ما يمكن”.

وأعرب نتانياهو السبت عن تقديره “للدعم المطلق” من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقرارات الإسرائيلية بشأن قطاع غزة.

ودعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم واشنطن في بيان “لإلزام” إسرائيل تنفيذ اتفاق وقف النار، محذّرا من أن “لدينا ما نفعله للتعامل مع الاحتلال إذا تنصل من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار”.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي السبت أن الجيش يعد “خططا للهجوم” في حين تستمر عملية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وحذّر “منتدى عائلات الرهائن” في بيان السبت من إفشال الهدنة الحالية، مؤكدا ضرورة عدم ضياع الزخم المكتسب في الأسابيع الأخيرة. وقال “لا يمكننا السماح بانهيار هذا الاتفاق، يجب أن نستمر في استخدام هذا الزخم للتوصل إلى اتفاق سريع ومسؤول للجميع!”.

في وقت سابق السبت، أظهرت صور بثّها التلفزيون العام الإسرائيلي سجناء فلسطينيين قبل إطلاق سراحهم وهم يرتدون قمصانا عليها شعار مصلحة السجون ونجمة داود كما كُتب عليها بالعربية “لن ننسى ولن نغفر”.

ولدى وصولهم إلى قطاع غزة نزعوا هذه القصمان وأضَرموا النار فيها بحسب مراسلي فرانس برس.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت جميع الأطراف المعنيين إلى “فعل المزيد” لضمان أن تحصل عمليات تبادل الرهائن والمعتقلين “بكرامة ومع احترام الخصوصية”.

إلى ذلك، أكد مفاوض إسرائيلي سابق أن الدولة العبرية فوتت فرصتين العام الماضي لتأمين هدنة في غزة وتسريع إطلاق سراح الرهائن، ما دفع مكتب رئيس الوزراء إلى إصدار رد سريع السبت.

وقال أورين سيتر الذي استقال من فريق التفاوض الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر، في تصريحات بثتها القناة الإسرائيلية الثانية عشرة السبت “من وجهة نظري، فوتنا فرصتين لتوقيع اتفاق… في آذار/مارس وتموز/يوليو” من العام الماضي.

وأضاف “لم نبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم في أسرع وقت ممكن”.

لكن نتانياهو رفض السبت تصريحات سيتر، وقال مكتبه في بيان “لو لم يقف رئيس الوزراء بحزم، لما كان من الممكن إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء على الأقل في المرحلة الأولى” من الهدنة الحالية.

– استئناف المحادثات –

يخيّم غموض على مستقبل اتفاق وقف النار، خصوصا أن المفاوضات لم تبدأ بعد بشأن مرحلته الثانية التي يفترض أن تشهد إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فستخصص لإعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.

وأكد القيادي في حماس طاهر النونو لفرانس برس الجمعة أن الحركة تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية مطلع الأسبوع المقبل، موضحا أن “الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن”.

وفي ما يتعلّق بمصير قطاع غزة على المدى البعيد، يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة في الرياض في 20 شباط/فبراير لمناقشة الرد على خطة ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن المجاورتين.

وأدى هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى مقتل 1211 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية يشمل الرهائن ومن بينهم الذين قتِلوا أو توفوا خلال فترة احتجازهم في غزة.

في المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 48222 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون نساء وأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

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