الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع صاروخين و3 مسيرات من إيران

reuters_tickers

1دقيقة

8 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإماراتية عبر منصة إكس اليوم الجمعة إن الدفاعات الجوية تعاملت مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة.

وأضافت الوزارة أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)