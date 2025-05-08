الإمارات “لا تعترف” بقرار الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية

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أكدت الإمارات أنها “لا تعترف” بقرار الحكومة المرتبطة بالجيش السوداني قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي التي تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ عامين، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت الوكالة الرسمية مساء الاربعاء عن مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الاماراتية عفراء الهاملي قولها إنّ “دولة الامارات لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان” المقر الموقت للحكومة السودانية، “باعتبار أن هذه السلطة “لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم”.

ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وبقيت بورتسودان، المدينة الواقعة في شرق البلاد على البحر الأحمر وتمرّ عبرها المساعدات الإنسانية وتضمّ وكالات الأمم المتحدة ونزح إليها الآلاف من السودانيين، في منأى نسبيا من الحرب. كما جعلت منها الحكومة مقرا موقتا لها عقب اندلاع المعارك في الخرطوم.

لكن المدينة تتعرّض يوميا منذ الأحد لهجمات بطائرات مسيرة ينسبها الجيش الى قوات الدعم السريع كان اخرها الثلاثاء الماضي.

والثلاثاء، طالت ضربات مطار بورتسودان، وهو آخر المطارات قيد الخدمة للنقل المدني ويضم قاعدة عسكرية ومحطة كهرباء ومستودعات وقود.

وألحقت هذه الضربات أضرارا ببنى تحتية استراتيجية في بورتسودان التي تضم أكبر ميناء في السودان.

هت/كام