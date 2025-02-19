الإمارات تبلغ وزير الخارجية الأمريكي برفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم

reuters_tickers

2دقائق

دبي (رويترز) – قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء “بموقف الإمارات الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

تأتي تصريحات رئيس الإمارات بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه الفلسطينيين وإعادة توطينهم في الأردن ومصر، وهو ما رفضته الدول العربية والحلفاء الغربيون.

وأخبر الشيخ محمد بن زايد روبيو خلال اجتماع في أبوظبي أنه من المهم أن ترتبط عملية إعادة إعمار غزة بمسار يؤدي إلى “سلام شامل ودائم يقوم على أساس حل الدولتين” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويعد موقف الإمارات من الصراع مهما لأنها واحدة من أربع دول عربية وقّعت اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال ولاية ترامب الأولى، كم أنها اضطلعت بدور في تمويل مشروعات إعادة الإعمار بعد صراعات سابقة.

وتهدف الدبلوماسية العربية بشأن غزة إلى طرح بديل لخطة ترامب للقطاع بعدما تحول معظمه إلى أنقاض خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرا، وأصبح الآن ما يقرب من جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر الخطة في الرياض هذا الشهر قبل طرحها في القمة العربية في القاهرة في مارس آذار.