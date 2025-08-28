الإمارات تحتفي بالنساء في “يوم المرأة الإماراتية”

تحتفي الإمارات الخميس بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 آب/أغسطس من كل عام، ويرمي إلى تقدير إسهامات النساء في المجتمع، وتُعد مناسبة لإلقاء الضوء على جهود الدولة لتمكين الإماراتيات.

وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على صفحته في منصة إكس، بهذه المناسبة “نحتفي بإنجازات المرأة في الإمارات وما قدمته وتقدمه من إسهامات بارزة في مسيرة الوطن، ونعبر عن تقديرنا لدورها المحوري في التنمية والتربية وتكوين الأسرة الصالحة”.

بدأ الاحتفال بهذا اليوم في العام 2015، بعد أن أعلنت عنه الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، وتزامنا مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العامّ في 28 آب/أغسطس 1975.