الإمارات تحتفي بالنساء في “يوم المرأة الإماراتية”

تحتفي الإمارات الخميس بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 آب/أغسطس من كل عام، ويرمي إلى تقدير إسهامات النساء في المجتمع، وتُعد مناسبة لإلقاء الضوء على جهود الدولة لتمكين الإماراتيات.

وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على صفحته في منصة إكس، بهذه المناسبة “نحتفي بإنجازات المرأة في الإمارات وما قدمته وتقدمه من إسهامات بارزة في مسيرة الوطن، ونعبر عن تقديرنا لدورها المحوري في التنمية والتربية وتكوين الأسرة الصالحة”.

بدأ الاحتفال بهذا اليوم في العام 2015، بعد أن أعلنت عنه الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، وتزامنا مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العامّ في 28 آب/أغسطس 1975.

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة
