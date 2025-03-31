الإمارات تحكم على 3 بالإعدام في مقتل مواطن إسرائيلي مولدوفي

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من منة علاء الدين وجنى شقير

(رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت يوم الاثنين حكما بالإعدام على ثلاثة أشخاص لإدانتهم بقتل مواطن إسرائيلي مولدوفي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في الإمارات.

وقضت المحكمة على متهم رابع بالسجن المؤبد في قضية مقتل زافي كوجان (28 عاما)، وهو ممثل حركة حباد اليهودية الأرثوذكسية التي لها فروع في جميع أنحاء العالم وتسعى إلى بناء روابط مع اليهود غير المنتمين والعلمانيين أو الطوائف الأخرى من اليهودية.

وبحسب الوكالة، قالت المحكمة إن المتهمين أدينوا “بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ندد بمقتل كوجان ووصفه بأنه “عمل إرهابي معاد للسامية”.

ويمكن الطعن على أحكام الإعدام بموجب القانون الإماراتي.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في نوفمبر تشرين الثاني أن ثلاثة ممن ألقت القبض عليهم فيما يتعلق بهذه القضية هم من مواطني أوزبكستان.

تُعد مثل هذه الجرائم نادرة في الإمارات التي تعتبر إلى حد كبير من أكثر الأماكن أمانا في الشرق الأوسط.

كان كوجان يقيم في الإمارات منذ عدة سنوات، وشارك في أنشطة التواصل مع الجالية اليهودية في البلاد. وتلقت السلطات بلاغا باختفائه في نوفمبر تشرين الثاني وعُثر على جثته بعد أيام في مدينة العين الإماراتية المتاخمة لسلطنة عمان.

وزاد وجود الجالية الإسرائيلية والطائفة اليهودية في الإمارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020 عندما أصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 30 عاما بموجب اتفاقيات إبراهيم التي تمت بوساطة أمريكية.

وأبقت الإمارات على علاقاتها مع إسرائيل خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين حتى الآن. غير أن الإسرائيليين واليهود خففوا من ظهورهم في العلن منذ هجوم حماس على تجمعات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أشعل فتيل الصراع في غزة.

وقال أفراد من الطائفة اليهودية إنه تقرر إغلاق المعابد اليهودية غير الرسمية في دبي بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول لأسباب أمنية وإن اليهود يتجمعون للصلاة في منازلهم.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد اليهود أو الإسرائيليين المقيمين في الإمارات لكن جماعات يهودية تقدر عددهم بعدة آلاف.