الإمارات تدرج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب لارتباطهم بحزب الله

أعلنت الإمارات إدراج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية على خلفية ارتباطهم بحزب الله اللبناني، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت “وام” مساء الثلاثاء أن مجلس الوزراء أصدر قرارا “تضمن إدراج 16 فردا و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات”.

ونشرت الوكالة أسماء الأشخاص المشمولين بالقرار، وجميعهم من الجنسية اللبنانية، إضافة إلى أسماء الشركات التي قالت إن لها مقار في لبنان.

وأضافت أنه بموجب القرار، “على الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة”.

وعاشت الإمارات لأسابيع على وقع هجمات مكثفة شنّتها إيران على الخليج ردا على الهجمات الإسرائيلية الأميركية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وتكبّدت أبوظبي خسائر مادية واسعة، إذ أصابت ضربات طهران بنى تحتية شملت مطارات وموانئ ومناطق سكنية ومنشآت نفطية.

وفي آذار/مارس، أعلنت السلطات الإماراتية تفكيك “شبكة إرهابية” مرتبطة بإيران وحزب الله اللبناني المدعوم من طهران، واعتقال خمسة على الأقل من أعضائها.

وقالت وقتها إن الشبكة المذكورة “سعت إلى اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات تهدد الاستقرار المالي للبلاد” ضمن “خطة معدة مسبقا مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله وإيران”.

