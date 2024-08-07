الإمارات تدعو رعاياها إلى مغادرة بنغلادش في أقرب وقت

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حضّت الإمارات مواطنيها المتواجدين في بنغلادش على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة “نظرًا للأحداث الراهنة في جمهورية بنغلاديش الشعبية تحث سفارة الدولة في دكا جميع مواطنيها المتواجدين في بنغلاديش بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت”.

كما حذّرت وزارة الخارجية الإماراتية “المواطنين من زيارة المناطق التي تشهد أعمال الشغب والمظاهرات، والحرص على تفادي أي تجمعات”.

ودعتهم الوزارة إلى “التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 0097180044444″، مشيرةً إلى “ضرورة التسجيل في خدمة +تواجدي+ كي يتسنى تقديم الخدمات القنصلية الملائمة”.

وخرج الملايين إلى شوارع بنغلادش على مدى الشهر الماضي لمطالبة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تولت السلطة منذ العام 2009 بالاستقالة.

وقتل المئات بينهم عدد من عناصر الشرطة فيما سعت قوات الأمن لقمع الاحتجاجات، غير أن التظاهرات اتّسعت إلى أن اضطرت حسينة أخيرًا إلى مغادرة بنغلادش على متن مروحية الاثنين مع وقوف الجيش ضدّها.

وحل الرئيس البرلمان الثلاثاء نزولا عند طلب قادة الاحتجاجات الطلابية وحزب بنغلادش الوطني المعارض الذي يطالب بانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

أم/