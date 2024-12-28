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الإمارات تدين “بأشد العبارات” حرق القوات الإسرائيلية مستشفى في غزة

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دانت دولة الإمارات “بقوة واستنكرت بأشد العبارات” إقدام القوات الإسرائيلية على حرق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والطاقم الطبي على إخلائه، على ما اوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأفادت الوكالة الرسمية مساء الجمعة أنّ وزارة الخارجية شددت في بيان على “رفض دولة الإمارات القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والتدمير الممنهج والمستنكر للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع”.

وأكدت الوزارة “موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للعنف، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وأهمية أن يَنعَم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدُّولي والمعاهدات الدُّوليّة، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع”.

وأعربت عن “قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة”.

هت/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية