الإمارات تدين “بشدة” اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى

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أدانت دولة الإمارات بشدة، دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الخميس إلى باحة المسجد الأقصى في القدس تحت حماية الشرطة الإسرائيلية غداة بدء عيد الأنوار اليهودي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

واعتبرت الإمارات الخطوة “أمرا استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف”.

وجددت وزارة الخارجية في ببيان “التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه”.

وشددت الوزارة على “أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة”.

وحذرت الوزارة من “التداعيات الخطيرة للاقتحامات والانتهاكات المتواصلة للحرم القدسي الشريف في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة”، داعية “السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

والمسجد الأقصى هو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويطلق عليه اليهود اسم “جبل الهيكل” ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن

هت