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الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على إيران

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دانت الإمارات الجمعة بأشد العبارات الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران، وعبّرت عن “قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة”، في بيان لوزارة الخارجية.

كذلك، أكّدت “أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع”، مجدّدة التأكيد على “إيمان الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة”.

وشدّدت الإمارات على “ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدا عن لغة المواجهة والتصعيد” داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين.

م ل/

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