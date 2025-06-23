الإمارات تدين بشدة التفجير “الإرهابي” في كنيسة في دمشق

afp_tickers

1دقيقة

دانت الإمارات بشدة “التفجير الإرهابي” الذي وقع في كنيسة مار إلياس في ريف دمشق، وأسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت الوكالة بيانا لوزارة الخارجية جاء فيه أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة الإرهابية، وللحكومة السورية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وأسفر الهجوم الذي نسبته السلطة الانتقالية إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة أنباء “سانا” عن وزارة الصحة، عن مقتل 22 شخصا وإصابة 63 آخرين.

هت/رض