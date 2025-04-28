الإمارات تدين عملية الدهس “الإجرامية” في فانكوفر الكندية

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دانت دولة الإمارات عملية الدهس “الإجرامية” التي حدثت أثناء مهرجان شعبي كانت تقيمه الجالية الفيليبينية في مدينة فانكوفر في غرب كندا، وأسفرت عن سقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن “دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.

كما عبرت عن “خالص تعازيها ومواساتها” إلى كندا والفيليبين، و”ذوي الضحايا جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

هت/رض