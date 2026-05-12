The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات تدين محاولة “تسلل” أربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى الكويت

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دانت الإمارات الثلاثاء محاولة “تسلل” أربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى الكويت، كانوا أوقفوا في مطلع أيار/مايو أثناء محاولتهم الدخول عبر البحر.

وأفاد البيان بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان “دان بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية، وأعرب عن تضامن دولة الإمارات مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية”.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن الرجال الأربعة، وهم عقيدان في البحرية وقبطان وملازم بحري، أقرّوا بأنهم كُلّفوا من الحرس الثوري بـ”التسلل إلى جزيرة بوبيان”، أكبر جزر الكويت والقريبة من السواحل الإيرانية، في الأول من أيار/مايو “على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت”.

وأشارت إلى أن جنديا كويتيا أصيب بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات المسلحة الكويتية المتمركزة في الجزيرة، فيما تمكّن عنصران من الحرس الثوري الإيراني من الفرار.

م ل/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية