الإمارات تدين محاولة “تسلل” أربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى الكويت

afp_tickers

2دقائق

دانت الإمارات الثلاثاء محاولة “تسلل” أربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى الكويت، كانوا أوقفوا في مطلع أيار/مايو أثناء محاولتهم الدخول عبر البحر.

وأفاد البيان بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان “دان بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية، وأعرب عن تضامن دولة الإمارات مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية”.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن الرجال الأربعة، وهم عقيدان في البحرية وقبطان وملازم بحري، أقرّوا بأنهم كُلّفوا من الحرس الثوري بـ”التسلل إلى جزيرة بوبيان”، أكبر جزر الكويت والقريبة من السواحل الإيرانية، في الأول من أيار/مايو “على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت”.

وأشارت إلى أن جنديا كويتيا أصيب بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات المسلحة الكويتية المتمركزة في الجزيرة، فيما تمكّن عنصران من الحرس الثوري الإيراني من الفرار.

م ل/