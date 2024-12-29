الإمارات ترحب بجهود تركيا الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة في السودان

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رحبت الإمارات بالجهود الدبلوماسية لجمهورية تركيا لإيجاد حل للأزمة الراهنة في السودان المستمرة منذ أكثر من 20 شهرا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأفادت الوكالة مساء السبت نقلا عن بيان للخارجية الإماراتية أنّ إيجاد حل للأزمة في السودان “يمثل أيضا أولوية لدى دولة الإمارات”.

وأشارت إلى أنّ “دولة الإمارات على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الجهود التركية وكافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في السودان وإيجاد حل شامل للأزمة”.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على “موقف دولة الإمارات الواضح والراسخ تجاه الأزمة، إذ أنّ تركيزها الأساسي انصبّ ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاقتتال الداخلي الذي يجري في جمهورية السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أسرع وقت”.

وكذلك “على معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني الشقيق”.

هت/كام