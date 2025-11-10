الإمارات ترسل طائرة مساعدات خامسة لدعم المتضررين من زلزال أفغانستان

afp_tickers

1دقيقة

وصلت الطائرة الإماراتية الخامسة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى أفغانستان وعلى متنها طرود غذائية لتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان الاسبوع الماضي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأرسلت الإمارات حتى الآن 5 طائرات محملة بـ 5,400 سلة غذائية يبلغ وزنها 135 طنا، وذلك لتقديم الدعم ومساندة المتأثرين من تداعيات الزلزال”.

وقتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب شمال أفغانستان ليل الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد شهرين من سقوط أكثر من ألفي قتيل في أكبر حصيلة لهزات أرضية تسجلها البلاد في تاريخها الحديث.

هت/كام