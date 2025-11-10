The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات ترسل طائرة مساعدات خامسة لدعم المتضررين من زلزال أفغانستان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وصلت الطائرة الإماراتية الخامسة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى أفغانستان وعلى متنها طرود غذائية لتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان الاسبوع الماضي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأرسلت الإمارات حتى الآن 5 طائرات محملة بـ 5,400 سلة غذائية يبلغ وزنها 135 طنا، وذلك لتقديم الدعم ومساندة المتأثرين من تداعيات الزلزال”.

وقتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب شمال أفغانستان ليل الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد شهرين من سقوط أكثر من ألفي قتيل في أكبر حصيلة لهزات أرضية تسجلها البلاد في تاريخها الحديث.

هت/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية