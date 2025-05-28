الإمارات تستدعي سفير إسرائيل وتبلغه إدانتها “للانتهاكات في القدس المحتلة”

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الأربعاء أن أبوظبي استدعت السفير الإسرائيلي لديها “وأبلغته إدانة دولة الإمارات الشديدة للانتهاكات والممارسات المشينة والمسيئة ضد الأشقاء الفلسطينيين التي شهدتها باحات المسجد الأقصى والحي الإسلامي في المدينة القديمة”.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية “أن هذه الممارسات التعسفية، تعد استفزازا وتحريضا خطيرا تجاه المسلمين، وانتهاكا صارخا لحرمة المدينة المقدسة”.

وقالت “الاعتداءات المتكررة من قبل المتطرفين الإسرائيليين وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره”.

وطالبت الإمارات “الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية، وإدانة هذه الممارسات التحريضية، ومعاقبة المتسببين بها دون استثناء الوزراء والمسؤولين”.

وتحولت مسيرة حاشدة في القدس، في ذكرى استيلاء إسرائيل على القدس الشرقية في حرب عام 1967، يوم الاثنين إلى فوضى عارمة. وقال شهود إن يهودا إسرائيليين من اليمين المتطرف هاجموا فلسطينيين واعتدوا عليهم، وهاجموا أيضا إسرائيليين آخرين وصحفيين.

واجتذبت (مسيرة الأعلام) السنوية عشرات الآلاف من المشاركين الذين هتفوا ورقصوا ولوحوا بالعلم الإسرائيلي بعد زيارة إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني لحرم المسجد الأقصى.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن على طلب لتعليق.

والإمارات من الدول العربية القليلة التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل بموجب ما تعرف باسم اتفاقيات إبراهيم.