الإمارات تسلم الصين الدفعة الثانية من هدية تبلغ 100 ألف شتلة نخيل التمر

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أعلنت الإمارات عن تسليم الدفعة الثانية والمتضمنة 23500 شتلة نخيل التمر لجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار هدية الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المكونة من 100 ألف شتلة نخيل، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء السبت أنّ الهدية تأتي “في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، ما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للجانبين، والمساهمة في تنويع المحاصيل الزراعية في الصين”.

وأشارت إلى أنّ ذلك جاء خلال “استقبال رسمي أقيم في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان الصينية، في خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز الزراعة المستدامة، وتوسيع التعاون العلمي، وتوطيد شراكتهما الإستراتيجية الشاملة والخاصة”.

وذكرت أنّ “تسليم الدفعة الثانية يأتي استكمالاً للنجاح الذي تحقق من خلال زراعة الدفعة الأولى المؤلفة من 1500 شتلة في عام 2021، والتي حققت معدل نجاح مرتفعا بنسبة حوالى 93%، وقد بدأت بالإثمار”.

بدأ هذا التعاون بين البلدين في تموز/يوليو 2019، خلال زيارة الشيخ محمد لجمهورية الصين الشعبية، ولقائه مع شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث أعلن عن تقديم 100 ألف شتلة نخيل لدعم تطوير زراعة أشجار النخيل في الصين واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك في هذا المجال، على ما ذكرت الوكالة الرسمية.

هت