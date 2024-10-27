الإمارات تشارك في الدورة السابعة لمعرض مراكش للطيران

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تشارك الإمارات في الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران في المغرب من 30 تشرين الأول/أكتوبر وحتى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تحت شعار “التميز والابتكار”، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ويضم الجناح تسع شركات إماراتية متخصصة في مجالات الصناعات الدفاعية المختلفة، تشمل الأنظمة الجوية، والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية منى أحمد الجابر أن المعرض يمثل “منصة مثالية لتعزيز الشراكات الجديدة واستكشاف أحدث التوجهات والتكنولوجيا، بحضور نخبة من الفاعلين في قطاع صناعات الطيران”.

وأضافت أن المشاركة الإماراتية تأتي “كجزء من إستراتيجية المجلس لتوطيد العلاقات الدولية وتبادل الخبرات مع الأطراف المختلفة، ويُعد المعرض فرصة للشركات الدفاعية الوطنية للتواجد مع نظيراتها العالمية واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الطيران والدفاع”.

ع ش/ود