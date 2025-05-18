الإمارات تشارك في معرض “جيتكس أوروبا-برلين 2025” بأكثر من عشرين شركة

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تشارك دولة الإمارات في معرض “جيتكس أوروبا-برلين 2025” المُقام في العاصمة الألمانية بين 21 و23 أيار/مايو، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتترأس وزيرة الدولة لريادة الأعمال علياء بنت عبدالله المزروعي الوفد الإماراتي الذي يضم 38 مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.

كما يضم الوفد حوالى 21 شركة إماراتية ناشئة ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، التي تعمل في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، لاستعراض الحلول المبتكرة والمشاريع الريادية، وفق بيان الوكالة.

وأشارت (وام) إلى أن المعرض يشارك فيه قادة الأعمال وصناع القرار ورواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، ويُمثل منصة عالمية لاستعراض الحلول التكنولوجية المبتكرة، وبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والاقتصاد الرقمي.

وتأتي مشاركة الإمارات في إطار جهودها لتعزيز مكانتها العالمية في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والتقنيات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركائها في القارة الأوروبية، بما يدعم رؤية “نحن الإمارات 2031”.

م ل/كام