The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

الإمارات تشارك في معرض الدفاع في إندونيسيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تشارك الإمارات بجناح وطني في معرض إندونيسيا للدفاع 2025، بدعم من مجلس التوازن ووزارة الدفاع، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وتستضيف العاصمة جاكرتا المعرض الذي ينطلق الأربعاء ويستمر حتى 14 حزيران/يونيو في المركز الدولي للمعارض.

وأشارت “وام” إلى أن الجناح الوطني الإماراتي يضم أكثر من 90 منتجا وأنظمة متقدمة في مجالات الدفاع البري والبحري والجوي، إضافة إلى تقنيات الأمن السيبراني والاتصالات، ما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الدفاعية في الإمارات.

ونقلت “وام” عن رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن مطر علي الرميثي قوله إن المشاركة تؤكد على “التزام دولة الإمارات بتعزيز حضورها في الأسواق الدفاعية العالمية خاصة قارة آسيا، التي تُعد من الأسواق الواعدة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
52 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
12 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية