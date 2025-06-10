الإمارات تشارك في معرض الدفاع في إندونيسيا

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تشارك الإمارات بجناح وطني في معرض إندونيسيا للدفاع 2025، بدعم من مجلس التوازن ووزارة الدفاع، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وتستضيف العاصمة جاكرتا المعرض الذي ينطلق الأربعاء ويستمر حتى 14 حزيران/يونيو في المركز الدولي للمعارض.

وأشارت “وام” إلى أن الجناح الوطني الإماراتي يضم أكثر من 90 منتجا وأنظمة متقدمة في مجالات الدفاع البري والبحري والجوي، إضافة إلى تقنيات الأمن السيبراني والاتصالات، ما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الدفاعية في الإمارات.

ونقلت “وام” عن رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن مطر علي الرميثي قوله إن المشاركة تؤكد على “التزام دولة الإمارات بتعزيز حضورها في الأسواق الدفاعية العالمية خاصة قارة آسيا، التي تُعد من الأسواق الواعدة”.