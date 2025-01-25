الإمارات تعلن إعادة فتح سفارتها في لبنان

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أعلنت الإمارات العربية المتحدة الجمعة إعادة فتح سفارتها في لبنان بعدما أغلقت أبوابها منذ العام 2021، بحسب ما أفادت وكالة انباء الامارات الرسمية (وام).

وقالت الوكالة مساء الجمعة إن “سفارة دولة الإمارات في بيروت أعادت ممارسة مهامها بشكل رسمي”.

ونقل المصدر نفسه عن وكيل وزارة الخارجية عمر عبيد الشامسي قوله إن “إعادة افتتاح السفارة تمثل خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان”.

وسحبت الإمارات دبلوماسييها من لبنان في 2021 تضامنا مع السعودية، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرداحي انتقد فيها تدخل التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

وتدهورت العلاقات بين دول الخليج وبيروت في الأعوام الاخيرة بسبب تنامي نفوذ حزب الله الشيعي الموالي لإيران.

وفي التاسع من كانون الثاني/يناير، انتخب قائد الجيش السابق جوزاف عون رئيسا للبنان بعد تغيّر موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.

وعلى الأثر، أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا بعون لتهنئته، مؤكدا دعم بلاده “لأمن لبنان واستقراره”.