الإمارات تعلن تسريع بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على هرمز

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الإمارات العربية المتحدة الجمعة أنها ستعمل على تسريع بناء خط أنابيب للنفط يتيح الالتفاف في التصدير على مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في شباط/فبراير.

وأورد مكتب أبوظبي الإعلامي الحكومي أن ولي عهد الإمارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اطلع أثناء اجتماع مع مسؤولين في شركة النفط الوطنية “على مستجدات مشروع خط أنابيب غرب–شرق 1 الجديد، الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لأدنوك عبر إمارة الفجيرة”، والمتوقع تشغيله عام 2027.

وأضاف أن بن زايد أوعز “بتسريع إنجاز هذا المشروع… للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة”.

وفي الإمارات خط أنابيب يربط حاليا ما بين حقل انتاج حبشان في أبوظبي وميناء الفجيرة المطل على خليج عمان، يبلغ طوله 360 كيلومترا، وطاقته 1,8 مليون برميل يوميا، بحسب موقع ميناء الفجيرة الإلكتروني.

وتسعى الإمارات إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول العام المقبل، وقد أثارت ضجة بانسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتاليا من تحالف “أوبك+” مطلع هذا الشهر. 

وتعرضت المنشآت النفطية في الفجيرة لعدة هجمات خلال حرب الشرق الأوسط. وأُصيب ثلاثة هنود بجروح في آخر هجوم وقع في الرابع من أيار/مايو.

