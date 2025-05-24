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الإمارات تفوز باستضافة كأس العالم لهوكي الجليد العام المقبل

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فازت الإمارات، ممثلة في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، باستضافة كأس العالم لهوكي الجليد للعام 2026، المستوى الثاني”A”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجاء في البيان أن إعلان فوز ملف الإمارات باستضافة الحدث الذي سيقام في نيسان/أبريل العام المقبل، كان خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الدولي لهوكي الجليد، والذي تستضيفه العاصمة السويدية استوكهولم بين 22 و25 أيار/مايو، بمشاركة 84 دولة.

وحظي ملف الإمارات بتأييد أغلبية الأصوات أثناء استعراض ملفات الدول المتقدمة لاستضافة البطولة، “لما تضمنه من مرافق مميزة وحديثة وإمكانات لوجستية متكاملة تسهم في نجاح الحدث العالمي”، وفق البيان ذاته.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية هامل أحمد القبيسي، وفق ما نقلت “وام”، أن فوز ملف الدولة باستضافة الحدث العالمي، يتوج دعم القيادة الرشيدة، واهتمام وزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومتابعة أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.

م ل/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية