The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات تقول علاقاتها وشراكاتها الدفاعية “شأن سيادي”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

6 مايو أَيَّار (رويترز) – قالت الإمارات اليوم الأربعاء إن علاقاتها وشراكاتها الدولية والدفاعية “شأن سيادي خالص”، رافضة بذلك بيانا سابقا لإيران زعمت فيه أن تعاون أبوظبي مع الولايات المتحدة يهدد أمن إيران ومصالحها الوطنية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية للتصدي لأي “تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي”.

ويأتي هذا التصعيد في التوتر بين البلدين بعدما أفادت الإمارات بتعرضها لهجوم إيراني خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أربعة أسابيع من الهدوء النسبي منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار.

ونفت إيران شن أي عمليات على الإمارات في الأيام الأخيرة، لكنها حذرت من “رد ساحق” في حال قيام الإمارات بأي عمل ضدها.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ويمنى إيهاب – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية