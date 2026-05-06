الإمارات تقول علاقاتها وشراكاتها الدفاعية “شأن سيادي”

6 مايو أَيَّار (رويترز) – قالت الإمارات اليوم الأربعاء إن علاقاتها وشراكاتها الدولية والدفاعية “شأن سيادي خالص”، رافضة بذلك بيانا سابقا لإيران زعمت فيه أن تعاون أبوظبي مع الولايات المتحدة يهدد أمن إيران ومصالحها الوطنية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية للتصدي لأي “تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي”.

ويأتي هذا التصعيد في التوتر بين البلدين بعدما أفادت الإمارات بتعرضها لهجوم إيراني خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أربعة أسابيع من الهدوء النسبي منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار.

ونفت إيران شن أي عمليات على الإمارات في الأيام الأخيرة، لكنها حذرت من “رد ساحق” في حال قيام الإمارات بأي عمل ضدها.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ويمنى إيهاب – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )