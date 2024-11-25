الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل حاخام إسرائيلي

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من ألكسندر كورنويل وكريسبيان بالمر

القدس/دبي (رويترز) – أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية يوم الأحد إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بمقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.

وذكرت الوزارة في بيان أنها “ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن المشتبه بهم.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد في وقت سابق من يوم الأحد بمقتل الحاخام تسفي كوجان، قائلا إنه “عمل إرهابي شنيع معاد للسامية”. وأضاف المكتب في بيان إن إسرائيل ستستخدم كل ما لديها من سبل لتقديم المسؤولين عن مقتله للعدالة.

وأفادت السلطات المحلية بأن كوجان كان مقيما في الإمارات ويحمل أيضا الجنسية المولدوفية. كما كان من ممثلي حركة حباد اليهودية المتدينة التي تتخذ من نيويورك مقرا. وأُبلغ عن اختفائه للمرة الأولى يوم الخميس قبل العثور على جثته يوم الأحد.

وقال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى واشنطن إن مقتل كوجان هو جريمة ضد الإمارات و”هجوم على وطننا وقيمنا ورؤيتنا”.

وأضاف في بيان منشور على تطبيق إكس “نتبنى التعايش السلمي ونرفض التطرف والتعصب بكافة أشكالهما”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن جميع الوكالات الإسرائيلية تشارك في التحقيق، ويُعتقد بأن كوجان شوهد آخر مرة في متجر للمأكولات اليهودية (الكوشر) في دبي.

وقال السياسي الإسرائيلي السابق أيوب قرا لرويترز في دبي إن جثة كوجان عُثر عليها في مدينة العين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان قد قُتل هناك أم في مكان آخر.

وقرا عضو بحزب ليكود اليميني الحاكم في إسرائيل يعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والعالم العربي. وقال إن هناك دلالات على أن التحقيقات تشتبه في ضلوع إيران في مقتل كوجان.

وقالت سفارة إيران في أبوظبي إنها “ترفض تماما الاتهامات بضلوع طهران في مقتل هذا الشخص”.

وأعادت السلطات الإسرائيلية إصدار توصية تنصح بعدم السفر إلى الإمارات لغير الضرورة، وقالت إن على الزائرين الموجودين هناك الحد من تنقلاتهم والبقاء في مناطق آمنة وتجنب زيارة الأماكن المرتبطة بإسرائيل واليهود.

وذكر البيض الأبيض أنه ينسق عن كثب مع إسرائيل والإمارات.

وقال شون سافت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “نندد بأشد العبارات بمقتل تسفي كوجان في الإمارات ونصلي من أجل أسرته”.