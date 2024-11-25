مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل حاخام إسرائيلي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من ألكسندر كورنويل وكريسبيان بالمر

القدس/دبي (رويترز) – أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية يوم الأحد إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بمقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.

وذكرت الوزارة في بيان أنها “ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن المشتبه بهم.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد في وقت سابق من يوم الأحد بمقتل الحاخام تسفي كوجان، قائلا إنه “عمل إرهابي شنيع معاد للسامية”. وأضاف المكتب في بيان إن إسرائيل ستستخدم كل ما لديها من سبل لتقديم المسؤولين عن مقتله للعدالة.

وأفادت السلطات المحلية بأن كوجان كان مقيما في الإمارات ويحمل أيضا الجنسية المولدوفية. كما كان من ممثلي حركة حباد اليهودية المتدينة التي تتخذ من نيويورك مقرا. وأُبلغ عن اختفائه للمرة الأولى يوم الخميس قبل العثور على جثته يوم الأحد.

وقال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى واشنطن إن مقتل كوجان هو جريمة ضد الإمارات و”هجوم على وطننا وقيمنا ورؤيتنا”.

وأضاف في بيان منشور على تطبيق إكس “نتبنى التعايش السلمي ونرفض التطرف والتعصب بكافة أشكالهما”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن جميع الوكالات الإسرائيلية تشارك في التحقيق، ويُعتقد بأن كوجان شوهد آخر مرة في متجر للمأكولات اليهودية (الكوشر) في دبي.

وقال السياسي الإسرائيلي السابق أيوب قرا لرويترز في دبي إن جثة كوجان عُثر عليها في مدينة العين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان قد قُتل هناك أم في مكان آخر.

وقرا عضو بحزب ليكود اليميني الحاكم في إسرائيل يعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والعالم العربي. وقال إن هناك دلالات على أن التحقيقات تشتبه في ضلوع إيران في مقتل كوجان.

وقالت سفارة إيران في أبوظبي إنها “ترفض تماما الاتهامات بضلوع طهران في مقتل هذا الشخص”.

وأعادت السلطات الإسرائيلية إصدار توصية تنصح بعدم السفر إلى الإمارات لغير الضرورة، وقالت إن على الزائرين الموجودين هناك الحد من تنقلاتهم والبقاء في مناطق آمنة وتجنب زيارة الأماكن المرتبطة بإسرائيل واليهود.

وذكر البيض الأبيض أنه ينسق عن كثب مع إسرائيل والإمارات.

وقال شون سافت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “نندد بأشد العبارات بمقتل تسفي كوجان في الإمارات ونصلي من أجل أسرته”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
335 إعجاب
233 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
14 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
82 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية