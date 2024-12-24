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الإمارات تهنئ ليبيا بذكرى استقلالها

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بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي

كذلك، بعثا رسالة مماثلة إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

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