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الإمارات تهنئ ملك تايلاند لمناسبة العيد الوطني لبلاده

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن لمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى بيتونجتارن شيناواترا رئيسة وزراء مملكة تايلاند.

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند العلاقات الدبلوماسية في 12 كانون الأول/ديسمبر 1975، وتحولت إلى واقع ملموس في يناير 1992 حين افتتحت مملكة تايلاند قنصليتها العامة في دبي، تلاها افتتاح سفارتها في أبوظبي في تشرين الثاني/نوفمبر 1994، بينما افتتحت دولة الإمارات سفارتها في بانكوك في أبريل/نيسان 1998، على ما تذكر وزارة الخارجية الإماراتية على موقعها الالكتروني. 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية