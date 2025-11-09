الإمارات تهنئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى الملك نورودوم سيهاموني، ملك كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

كذلك، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك نورودوم سيهاموني.

ويقيم البلدان علاقات دبلوماسية منذ عام 1994 ووقعا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في حزيران/يونيو 2023.

